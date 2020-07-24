شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين أن لا استثناءات في حج هذا العام. مشيرا إلى انه لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام وأن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة.
وأكد على أن الحج سيقام حسب الاشتراطات الصحية، واهتمام كافة الجهات بضمان سلامة الحجاج، وأشار إلى إعداد خطة استثنائية محكمة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.
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