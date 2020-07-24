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سحابة مهولة وسيول وتساقط أعمدة الكهرباء في الطائف
غرقت بعض الشوارع والأحياء بسبب غزارة المطر
متابعات الخليج 365 - الطائف
نشر المهتم بالطقس والمناخ عبدالعزيز الثبيتي، مقطع فيديو يبين السيول والطقس غير المستقر الذي تتعرض له منطقة الطائف.
وتسببت أمطار الطائف في سقوط أعمدة الكهرباء في بعض المناطق، وغرق شوارع وأحياء بسبب غزارة المطر والسيول التي تسببت فيها الحالة الجوية.
الطقس غدًا:
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، غدًا السبت، بمشيئة الله.
وتشمل الحالة كذلك تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، نجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
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