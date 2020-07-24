2020-07-24

ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس النواب العراقي للاطمئنان على صحة الملك سلمان

متابعات الخليج 365 - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيا، من معالي السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وقد طمأن سمو ولي العهد، رئيس مجلس النواب العراقي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على مشاعره النبيلة.

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