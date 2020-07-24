2020-07-24

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ولي عهد الكويت للاطمئنان على صحة الملك سلمان

متابعات الخليج 365 - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان، سمو ولي عهد دولة الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية النبيلة.

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