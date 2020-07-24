وزير الحج والعمرة يتحدث عن أول قرار أصدره الملك سلمان لحج 1441 : لا استثناءات

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنه لا استثناءات في حج هذا العام، مشددًا على أنه لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.

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وتابع بنتن في تصريحات إلى قناة العربية: إن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة، والحج سيقام حسب الاشتراطات الصحية والمهم لدى كافة الجهات ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم.

معايير صحية:

يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أوضحت في وقت سابق أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441هـ، إذ صدرت الموافقة الكريمة على أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام، وتكون نسبة السعوديين 30% فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقد تم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية؛ وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.

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