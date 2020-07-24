30 زيارة تفتيشية لمتابعة قرارات التوطين في الرياض

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذ مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الأسبوع الحالي، العديد من الحملات التفتيشية المشتركة للتحقق من مدى التزام المنشآت وأصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وأسفرت الحملات التي شارك فيها كلُ من الهيئة العامة للنقل وإدارة المرور والضبط الإداري والدوريات الأمنية وأمانة منطقة الرياض عن ما يقارب من 30 زيارة وضبط 15 مخالفة وإنذار لقرارات التوطين منها مخالفة لأحد المنشآت في نشاط تأجير السيارات وبعض المخالفات الأخرى لأنظمة الجهات المشاركة، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بناء على الاختصاص كما اشتملت الحملات على التحقق من عقود العاملين في نقاط تأجير السيارات والتأمين الطبي لهم.

Advertisements

وأوضح مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض، عبدالكريم عسيري، أن العديد من هذه الحملات يتم تنفيذها بناءً على البلاغات الواردة إلى إدارة التفتيش عن طريق تطبيق “معًا للرصد” عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث يتم التعامل الفوري معها من قبل المفتشين الميدانيين.

وأكد عسيري أنه ووفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.

المزيد

جديد الأخبار