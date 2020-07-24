2020-07-24

توقع أمطار على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة حتى العاشرة

متابعات الخليج 365 - واس

‎نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم من أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى.

‎ وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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الطقس غدًا:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، غدًا السبت.

كما تشمل الحالة كذلك تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، نجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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