الارشيف / اخبار السعوديه

توقع أمطار على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة حتى العاشرة 

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم توقع أمطار على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة حتى العاشرة  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-24

توقع أمطار على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة حتى العاشرة 

الحالة تسبب تدنيًا في مدى الرؤية
توقع أمطار على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة حتى العاشرة 

متابعات الخليج 365 - واس

‎نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم من أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى.

‎ وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

Advertisements

الطقس غدًا:  

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، غدًا السبت.

كما تشمل الحالة كذلك تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، نجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

 

 



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقع أمطار على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة حتى العاشرة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا