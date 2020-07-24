موجة شديدة الحرارة تضرب السعودية والحرارة تصل 53 درجة

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال المسند في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: في مقابل الحالة المطرية الجميلة في الجنوب الغربي، فإن الشمال الشرقي السعودي متوقع أن تضربه موجة شديدة الحرارة الأسبوع القادم، إضافة إلى الكويت والعراق.

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وتابع المسند: متوقع أن تكون بؤرة للموجة الحارة، ومتوقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى منتصف الأسبوع القادم نحو 53م وربما أكثر.

الطقس غدًا:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، غدًا السبت، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة كذلك تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، نجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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