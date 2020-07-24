محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله أمس الخميس، شقيقة الزميل الإعلامي أحمد الخبراني رئيس تحرير صحيفة "أقلام" السعودية الإلكترونية. وقد صُلِّي عليها مساء اليوم الجمعة، وتم دفنها بمقبرة المنصورية جنوب العاصمة الرياض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 08:55 PM Advertisements شقيقة الإعلامي أحمد الخبراني في ذمة الله شقيقة الإعلامي أحمد الخبراني في ذمة الله انتقلت إلى رحمة الله أمس الخميس، شقيقة الزميل الإعلامي أحمد الخبراني رئيس تحرير صحيفة "أقلام" السعودية الإلكترونية. وقد صُلِّي عليها مساء اليوم الجمعة، وتم دفنها بمقبرة المنصورية جنوب العاصمة الرياض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. الكلمات المفتاحية ، شقيقة الإعلامي أحمد الخبراني في ذمة الله ،

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