، كوريا الجنوبية توافق على عودة جماهير كرة القدم إلى المدرجات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وافقت كوريا الجنوبية على حضور عدد محدود من المشجعين مباريات كرة القدم والبيسبول بحسب ما أعلن مسؤول، الجمعة، وذلك ضمن مساعي السلطات بالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد النجاح في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت كوريا الجنوبية في الفترة الأولى لتفشي فيروس "كوفيد-19" الأكثر تضرراً في العالم بعيداً عن الصين، لكنها نجحت في السيطرة عليه بشكل كبير من خلال برنامج "التتبع والاختبار والمعالجة"، من دون أن تضطر إلى فرض الإغلاق التام.
وبدأت كوريا الجنوبية في تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في أوائل مايو تزامنًا مع السماح بعودة بعض البطولات الاحترافية، مثل البيسبول وكرة القدم اللذين أطلقا موسمهما الجديد خلف أبواب موصدة.
وقال يون تاي-هو من المقر المركزي لإدارة الكوارث: إنه سيسمح للمشجعين اعتباراً من الأحد بملء حوالي 10 بالمئة من المقاعد في مباريات البيسبول الاحترافية، مضيفًا أنه سيسمح بنفس النسبة في مباريات كرة القدم اعتباراً من أوائل أغسطس.
وأشار يون إلى أنه "سيتم بيع جميع التذاكر مسبقًا عبر الإنترنت لتسجيل من سيتم قبوله بدخول الملاعب، وسيطلب من كل متفرج ارتداء كمامة" طوال وقت المباريات.
كوريا الجنوبية توافق على عودة جماهير كرة القدم إلى المدرجاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-24
وافقت كوريا الجنوبية على حضور عدد محدود من المشجعين مباريات كرة القدم والبيسبول بحسب ما أعلن مسؤول، الجمعة، وذلك ضمن مساعي السلطات بالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد النجاح في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت كوريا الجنوبية في الفترة الأولى لتفشي فيروس "كوفيد-19" الأكثر تضرراً في العالم بعيداً عن الصين، لكنها نجحت في السيطرة عليه بشكل كبير من خلال برنامج "التتبع والاختبار والمعالجة"، من دون أن تضطر إلى فرض الإغلاق التام.
وبدأت كوريا الجنوبية في تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في أوائل مايو تزامنًا مع السماح بعودة بعض البطولات الاحترافية، مثل البيسبول وكرة القدم اللذين أطلقا موسمهما الجديد خلف أبواب موصدة.
وقال يون تاي-هو من المقر المركزي لإدارة الكوارث: إنه سيسمح للمشجعين اعتباراً من الأحد بملء حوالي 10 بالمئة من المقاعد في مباريات البيسبول الاحترافية، مضيفًا أنه سيسمح بنفس النسبة في مباريات كرة القدم اعتباراً من أوائل أغسطس.
وأشار يون إلى أنه "سيتم بيع جميع التذاكر مسبقًا عبر الإنترنت لتسجيل من سيتم قبوله بدخول الملاعب، وسيطلب من كل متفرج ارتداء كمامة" طوال وقت المباريات.
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
07:50 PM
وافقت كوريا الجنوبية على حضور عدد محدود من المشجعين مباريات كرة القدم والبيسبول بحسب ما أعلن مسؤول، الجمعة، وذلك ضمن مساعي السلطات بالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد النجاح في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت كوريا الجنوبية في الفترة الأولى لتفشي فيروس "كوفيد-19" الأكثر تضرراً في العالم بعيداً عن الصين، لكنها نجحت في السيطرة عليه بشكل كبير من خلال برنامج "التتبع والاختبار والمعالجة"، من دون أن تضطر إلى فرض الإغلاق التام.
وبدأت كوريا الجنوبية في تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في أوائل مايو تزامنًا مع السماح بعودة بعض البطولات الاحترافية، مثل البيسبول وكرة القدم اللذين أطلقا موسمهما الجديد خلف أبواب موصدة.
وقال يون تاي-هو من المقر المركزي لإدارة الكوارث: إنه سيسمح للمشجعين اعتباراً من الأحد بملء حوالي 10 بالمئة من المقاعد في مباريات البيسبول الاحترافية، مضيفًا أنه سيسمح بنفس النسبة في مباريات كرة القدم اعتباراً من أوائل أغسطس.
وأشار يون إلى أنه "سيتم بيع جميع التذاكر مسبقًا عبر الإنترنت لتسجيل من سيتم قبوله بدخول الملاعب، وسيطلب من كل متفرج ارتداء كمامة" طوال وقت المباريات.
، كوريا الجنوبية توافق على عودة جماهير كرة القدم إلى المدرجات ،
المصدر : الخليج 365
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