شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل توضع عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حذّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل من عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إن العقوبة لن تقل عن 5% ولن تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.
كما أكدت الزكاة والدخل على ضرورة تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، تجنبًا للعقوبة المقررة لعدم تقديمه.
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