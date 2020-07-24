شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في الكويت تتوقف عن استلام طلبات عودة المواطنين إلى أرض الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نوهت سفارة المملكة في الكويت، اليوم، بتوقفها عن استلام جميع طلبات العودة إلى أرض الوطن، سواء عن طريق البريد الالكتروني أو الحضور لمقر السفارة. نوهت سفارة المملكة في الكويت، اليوم، بتوقفها عن استلام جميع طلبات العودة إلى أرض الوطن، سواء عن طريق البريد الالكتروني أو الحضور لمقر السفارة. وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الإيقاف جاء بعد فتح المنافذ بين البلدين لعودة الموطنين.

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