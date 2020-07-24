شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه لمستخدمي طريق " مكة - الطائف " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لما تشهده بعض الطرق بالمنطقة من أمطار غزيرة وتحديدًا طريق " مكة - الطائف ".

وأضافت قوات أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:" تنبيه لمستخدمي طريق مكة -الطائف " طريق الهدا " نود التنبيه بإغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة ، وجاري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع فرع وزارة النقل في المنطقة ".

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المتضمنة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.