شكرا لمتابعة خبر عن لقطات نادرة للملك سعود خلال زيارة الكويت برفقة الملك خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثقت صور نادرة زيارة الملك سعود (الأمير حينها) إلى الكويت؛ حيث ظهر في أحدهما بجانب أمير الكويت. وثقت صور نادرة زيارة الملك سعود (الأمير حينها) إلى الكويت؛ حيث ظهر في أحدهما بجانب أمير الكويت. وظهر في الصورة الثانية برفقة الملك خالد، وبينهما الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت، فيما يقف خلفهم الشيخ حمود الجابر الصباح رئيس بلدية الكويت عام 1942.

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