شاهد.. غرق عشرات المركبات وارتفاع كبير في منسوب المياه بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، غرق عشرات المركبات وارتفاع كبير في منسوب المياه في حي المنتزه بالطائف. أظهر مقطع فيديو متداول، غرق عشرات المركبات وارتفاع كبير في منسوب المياه في حي المنتزه بالطائف. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة.

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