بالفيديو ..الشؤون البلدية: قريباً إطلاق خدمة ترخيص العقارات على منصة "بلدي"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن الدكتور أحمد قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين، قرب إطلاق خدمة جديدة على منصة "بلدي" تسمح لأصحاب العقار بترخيص عقاراتهم لكي تصبح مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. أعلن الدكتور أحمد قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين، قرب إطلاق خدمة جديدة على منصة "بلدي" تسمح لأصحاب العقار بترخيص عقاراتهم لكي تصبح مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. وأكد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن عدد العقارات المرخصة سيكون في تنامي مستمر، وسيتم دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تسجيل جميع العمالة التى لديهم في منصة "إيجار"، حتى يتم تعريف مواقع السكن.

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