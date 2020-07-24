شكرا لمتابعة خبر عن "مكافحة المخدرات" تحذر: القات مخاطره الصحية كبيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ‏‎أن القات هو أحد النباتات المعمرة، ويشكل مخاطر صحية كبيرة.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها على "تويتر": إن "منظمة الصحة العالمية اعتبرته من المواد الإدمانية؛ حيث يؤدي تعاطيه إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة في نبضات القلب، والإصابة بالاحتشاء القلبي أو الأزمة القلبية، وحدوث التهابات في اللثة وتآكل الأسنان، والإمساك وقرحة المعدة والاثني عشر وتليف الكبد".

وأضافت "من المشكلات الكبيرة الأخرى المرتبطة بزراعته، استهلاكه للمواد الطبيعية من ناحية المياه، واستهلاكه للكثير من المساحات المزروعة على حساب بقية النباتات".