إغلاق طريق الهدا مؤقتًا

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة عن إغلاق طريق الهدا على خلفية هطول الأمطار. أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة عن إغلاق طريق الهدا على خلفية هطول الأمطار. وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً بسبب هطول الأمطار".

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