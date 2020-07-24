شكرا لمتابعة خبر عن نائب وزير الحج : إلزام الحجاج بارتداء الأساور الإلكترونية للتأكد من تطبيق العزل المنزلي (فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنه تم إلزام الحجاج بارتداء الأساور الإلكترونية للتأكد من تطبيق العزل المنزلي.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج MBC في أسبوع، أن الوزارة وجهت عدة تعليمات خاصة بالعزل الصحي المنزلي مع الحجاج.

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ولفت إلى أن اختيار حجاج هذا العام تم من خلال البوابة الإلكترونية، مؤكدة أنه لا يوجد تفاضل إطلاقاً في اختيار الحجاج إلا بالمعايير الصحية، ولم يتم اختيار الحجاج من الدبلوماسيين أو ممثلي الدول أو الشخصيات المرموقة من المقيمين.