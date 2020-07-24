شكرا لمتابعة خبر عن 605 حالات تعافٍ من كورونا في مكة خلال 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلنت إمارة مكة المكرمة عن تسجيل مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 605 حالات تعافٍ من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتضمن توزيع حالات التعافي من كورونا في المدن والمحافظات؛ محافظة جدة في المقدمة بـ193 حالة، تليها العاصمة المقدسة بـ174، ثم الطائف بـ146 حالة.
في حين وتوزعت بقية الحالات على مدن المنطقة.
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