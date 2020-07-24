شكرا لمتابعة خبر عن "كراني" يتوقع هطول أمطار غزيرة على المرتفعات الجبلية في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): توقع خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات الجبلية في مكة. توقع خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات الجبلية في مكة. ‏وأوضح كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر " أن محور الهطول يمتد شمالا حتى شمال مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بصحبة زخات من البرد. ولفت كراني إلى هبوب رياح هابطة تؤدي لإنعدام أو شبه إنعدام للرؤية مع فرصة للسيول وتزداد الفرصة كلما اقتربنا من نهاية الشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كراني" يتوقع هطول أمطار غزيرة على المرتفعات الجبلية في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.