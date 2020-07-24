شكرا لمتابعة خبر عن سبب إظهار اسم المتستر في التشهير وعدم إظهاره في جرائم أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن حسين، أسباب إظهار اسم المتستر على أحد الأشخاص في عقوبة التشهير وعدم إظهاره في جرائم أخرى.

وقال عبدالرحمن: "معلومة قانونية هامة : العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتستر التجاري بما فيها التشهير والغرامة والسجن وغيرها من العقوبات ، هي تصدر من القضاء ووزارة التجارة تنشر مانص عليه الحكم القضائي النهائي ".