كورونا تتسبب بوفاتين جديدتين لفلسطينييْن في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الخارجية في بيان مقتضب، إن "الوفاتين هما للمواطنين أشرف محمد توفيق الفرا (54) عاماً، فايزة فايز محمد سكيك (63) عاماً، بسبب فيروس كورونا ."

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يشار إلى أنه خلال اليوم ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا لمواطنين في السعودية إلى 4، بعد تسجيل حالتين ظهر اليوم للمواطنين جمال محمد مصطفى القطروس (65) عاماً، و درويش مصطفى درويش السقا (73) عاماً.