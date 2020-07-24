«الجمارك» تعلن عن مواعيد فسح البضائع والنقل السريع خلال إجازة العيد

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الجمعة، عن ساعات العمل في إجازة العيد في كل ما يخص فسح البضائع والنقل السريع مع مركز الاتصال الموحَّد بالإضافة إلى البريد المركزي.

وقالت الجمارك، عبر حسابها بتويتر، إن فسح البضائع والنقل السريع ومركز الاتصال الموحد (1918)، يعملون على مدار الـ24 ساعة خلال إجازة العيد.

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وأوضحت أن البريد المركزي، يعمل من 9:30 صباحًا حتى 2:30 مساءً، من الأحد إلى السبت.

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