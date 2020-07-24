وزارة الصحة: شاب ينقذ والده المريض من كورونا بعد مخالطة مصاب

عبر التزامه بالإجراءات الوقائية
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة أن شابًا منع انتقال عدوى فيروس كورونا إلى والده المريض بالسكري، وذلك بعد مخالطة مصاب في اجتماعات العمل؛ مشيرة إلى أن التزامه بالإجراءات الوقائية وارتدائه الكمامة، حافظ على صحة أبيه.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 262772، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 215731، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2672 حالة، فيما تم تسجيل 37 حالة وفاة، و2241 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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