مبادرة «نستعد لسياحتنا» تُواصِل دعم القطاع باستشارات مجانية لـ50 منشأة

قدّم المستشار السياحي الأكاديمي، ثامر الحربي، النسخة الثالثة من مبادرة «نستعد لسياحتنا 3»، التي تهدف إلى تقديم استشارات مجانية لـ50 منشأة عاملة في قطاعات السياحة والضيافة والفعاليات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتقليل والتخفيف من نتائج جائحة كورونا على المنشآت المذكورة.



وقال المستشار ثامر الحربي إن فكرة مبادرة «نتسعد لسياحتنا» في نسخها الأولى والثانية والثالثة جاءت بعد إعلان توصيات الاجتماع الافتراضي لإدارة الأزمة في القطاع السياحي، الذي دعت إليه منظمة السياحة العالمية (UNWTO) بحضور وزير السياحة، أحمد الخطيب، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية «زوراب بولوليكاشفيلي»، وممثلين رفيعي المستوى من مختلف قطاعات السياحة عالميًا.

وركزت مجمل الاستشارات في مبادرة «نستعد لسياحتنا 3»، على الخطط التشغيلية والتسويقية وتنمية رأس المال البشري في المنشآت، حتى تعود سريعًا لنشاطها، وسط تأكيدات من المستشار ثامر الحربي على ما انتهى إليه تقرير البنك الدولي وشركة OECD من أن «الشركات الصغيرة هي أساس نمو الاقتصاد العالمي».

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وأشار المستشار ثامر الحربي إلى دورها في «خلق الوظائف، ونمو الدخل، والمساعدة في الحد من الفقر، لاسيما في ظل تحديات COVID-19»، مشيرا إلى إحصائية أكدت أن 25% من 30 ألف منشأة صغيرة (من 50 دولة، بينها 1700 شركة صغيرة ومتوسطة سعودية) توقفت عن العمل خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2020.

ووفق الإحصائية نفسها ارتفع عدد المنشآت التي أوقفت نشاطها خلال الفترة نفسها إلى 50% في بعض الدول، وأحيانا إلى 72%؛ إثر تراجع المبيعات، لاسيما شركات السياحة والضيافة التى كانت الأكثر تضررًا، وبيّن المستشار ثامر الحربي أنه «من المهم التركيز على تلك المنشآت في تقديم الاستشارات».



وتستهدف النسخة الثالثة من مبادرة «نستعد لسياحتنا 3»، تقديم الاستشارات المجانية لـ50 منشأة في قطاعات السياحة والضيافة والفعاليات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مدير معهد ريادة الأعمال الوطني في جدة، محمد الخالد.



وقال المستشار، ثامر الحربي، إن النسختين الأولى والثانية من مبادرة «نستعد لسياحتنا»، نجحتا في تدريب 300 من الشباب والشابات السعوديين بقطاعات السياحة والضيافة والإرشاد السياحي، فيما أشار الحربي إلى أن صناعة السياحة في السعودية شهدت قفزات كبيرة بسبب الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وثمن المستشار السياحي الأكاديمي ثامر الحربي توجيهات صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) وما حظي به القطاع من مكانة في رؤية المملكة 2030، مستشهدًا بتدشين الهيئة السعودية للسياحة، وإطلاق موسم صيف السعودية (خلال الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020) في 10 وجهات تغطي العديد من مناطق الجذب السياحي بالمملكة.