إلكترونيًا..5  شروط لاستخراج تصريح إقامة العروض الترفيهية

الهيئة تطرقت للعديد من الأنشطة والفعاليات
حددت الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة شروط وإجراءات استخراج تصريح إقامة عروض ترفيهية حية.
وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أن العروض الترفيهية الحية التي تهدف إلى التسلية تشمل العروض المستقلة ذات الحضور المحدود أو المصاحبة لفعاليات مصرح بها من الهيئة ومرخصة من جهات حكومية أخرى أو العروض التي تقام في المراكز التجارية.
وأكدت الهيئة العامة للترفيه أن متطلبات الحصول على تصريح لإقامة عروض ترفيهية تتضمن وجود السجل التجاري لمقدم طلب التصريح.
وكذلك يتطلب الحصول على تصريح إقامة عروض ترفيهية، موافقة مالك المقر أو من يفوضه على إقامه العرض الترفيهي في المقر المشار إليه مع تحديد تاريخ ومدة إقامة العرض فيه، وفقا للهيئة العامة للترفيه.
وتفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية وهوية المفوض أو الوكيل إذا كان مقدم الطلب غير المالك، كشروط للحصول على تصريح إقامة العروض الترفيهية.
ومن ضمن المتطلبات اللازمة لاستخراج تصريح لإقامة العروض الترفيهية، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وسداد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة إن وجد.
وكانت الهيئة العامة للترفيه أعلنت في وقت سابق الإجراءات الصحية والتنظيمية لإقامة العروض الترفيهية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 .
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