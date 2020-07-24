سفارة السعودية بالكويت: إيقاف استلام طلبات العودة للمملكة

أوضحت سفارة السعودية بالكويت، اليوم الجمعة، أنها أوقفت استلام طلبات العودة إلى أراضي المملكة، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور لمقر السفارة، وذلك بعد فتح المنافذ لعودة المواطنين.

وقال السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تود السفارة أن توضح للمواطنين الكرام بأنها توقفت عن استلام جميع طلبات العودة إلى أرض الوطن وذلك بعد فتح المنافذ لعودتهم سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور لمقر السفارة».

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وكانت السفارة السعودية بالكويت قد أعلنت، أمس الخميس، عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين ومرافقيهم من العمالة المنزلية إلى المملكة بدون تصريح مسبق.

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السفارة بالكويت: فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين ومرافقيهم إلى المملكة بدون تصريح مسبق