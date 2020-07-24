الأمن العامّ يوضح عقوبات مخالفي إجراءات الحج.. ومنع تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.. وأمطار متفاوتة على 8 مناطق خلال ساعات

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم الأربعاء22 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: الأمن العام يوضح عقوبات المخالفين للإجراءات الاحترازية في موسم الحج، وتوقعات بأمطار متفاوتة على 8 مناطق خلال ساعات، والجوازات تؤكد أن التعليمات تمنع تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.

خطيب الحرم: من عَجَز عن أداء نُسك الحج آجره الله بنيته

قال خطيب الحرم المكي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، إنه بسبب جائحة كورونا، كانت المصلحة قصر الحج على أعداد محدودة حفاظًا على أرواح الناس من جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ النفس.

وزارة التعليم لأعضاء هيئة التدريس: شاركوا في التقويم والاعتماد

وجَّهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدعوة لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ومسؤولي عمادات التطوير والجودة بالجامعات السعودية الحكومية والأهلية، لحضور البرنامج التعريفي ببرنامج التقويم والاعتماد المدرسي لمدارس التعليم الحكومية والأهلية والعالمية.

الأمن العام يوضح عقوبات المخالفين للإجراءات الاحترازية في موسم الحج

حذر الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة من مخالفة الإجراءات المتبعة لموسم الحج 1441هـ، مشيرًا إلى عقوبات مخالفة هذه الإجراءات.

«الزكاة والدخل»: 4 خطوات لتغيير فترة الإقرار الضريبي من شهر إلى 3

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات تغيير الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة وتحويله من إقرار شهري إلى ربع سنوي.

حساب المواطن: حذف الزوجة يحوِّل رب الأسرة إلى «غير مؤهل»

نبه حساب المواطن، من حالة يصبح فيها المستفيد الرئيس «غير مؤهل» حال قيامه بحذف زوجته من حسابه بالبرنامج، وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنه «في حال تم حذف الزوجة ستصبح حالة الأهلية للمستفيد الرئيس (رب الأسرة) غير مؤهل، بسبب عدم توافق البيانات».

الحصيني: أمطار متفاوتة على 8 مناطق خلال ساعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، طقس اليوم الجمعة وليلة السبت، مشيرًا إلى هطول أمطار وهبوب رياح بمناطق عدة.

«الخثلان»: حصول الوالدين على مال من الابن بـ«شرطين»

كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، عن شرطين لأخذ الوالدين من أموال أولادهما.

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الجوازات: «التعليمات تمنع تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم»

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم، وذكرت الجوازات، عبر حسابها بـ«تويتر»، أن «التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم».

الشيخ «المطلق»: المرأة المطلقة تضحي في حالة واحدة

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، أنه يجوز للمرأة أن تتولى ذبح أضحيتها بنفسها في أي وقت ليلًا أو نهارًا في حالة واحدة فقط.

4 شروط في اختيار الأضحية.. ونصائح تسبق الذبح

أوضحت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» 4 شروط يجب توافرها في الأضحية التي سيتم ذبحها في عيد الأضحى.

صورة عمرها 89 عامًا توثِّق صناعة أول كسوة سعودية للكعبة

وثقت صورة نادرة لأول كسوة للكعبة المشرفة تصنع بأيدٍ سعودية، وكانت في عام 1352 هـ، أي منذ 89 عامًا.

مسؤول صحي يكشف الإجراءات المتّبعة مع القادمين عبر جسر الملك فهد

أوضح مدير المراقبة الصحية بجسر الملك فهد الدكتور عبدالحكيم القحطاني، الإجراءات التي تنفذها وزارة الصحة خلال استقبال المواطنين القادمين من البحرين عبر جسر الملك فهد.

فيديو يوضح آلية تنظيف وتعقيم 30 ألف سجادة بالمسجد الحرام

كشف تقرير تلفزيوني، الآلية والمراحل التي تمر بها عملية تنظيف وتعقيم سجاد المسجد الحرام؛ حيث يتم تنظيف 400 سجادة داخل الحرم بمقاسات مختلفة يوميًّا من خلال خطي إنتاج في مغسلة السجاد، وذلك في 6 ساعات.

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