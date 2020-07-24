السعودية اليوم / رئيس جامعة نجران يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية



نجران 03 ذو الحجة 1441هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجريت له بالنجاح.

وأكد السبيعي أن مشاعر الوطن توحدت فرحاً بنجاح العملية الجراحية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية.

//انتهى//

19:42ت م

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