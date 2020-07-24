السعودية اليوم / بلدية محافظة أبوعريش تشرع في تنفيذ خطتها الرقابية خلال أيام العيد



أبوعريش 03 ذوالحجة 1441هـ الموافق 24 يوليو 2020م واس

شرعت بلدية محافظة أبوعريش في تنفيذ خطتها الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال تكليف عدد من المجموعات الرقابية لتغطية مختلف الأسواق على مدار الـ24 ساعة خلال مدة إجازة العيد.

وتكثف الفرق الرقابية جولاتها الميدانية على المطابخ والمحال والمطاعم والمغاسل والتأكد من عدم زيادة الأسعار خلال مدة العيد، وإلزام محال الحلاقة ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات بإبراز قائمة الأسعار المعتمدة التي يجري العمل بها طوال العام ، والتنبيه عليهم بعدم رفع الأسعار والتأكد من الشهادات الصحية للعمال والاشتراطات الصحية الأخرى.

ودعت بلدية أبوعريش أصحاب المطابخ إلى التسجيل عبر موقع أمانة منطقة جازان للحصول على التصريح الإلكتروني لممارسة ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأكدت البلدية على الجميع الاتصال بعمليات الأمانة 940 في حالة وجود أي ملاحظات أو بلاغات.

// انتهى //

19:41ت م

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