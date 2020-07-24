السعودية اليوم / أمطار متفرقة على منطقة جازان



جيزان 03 ذوالحجة 1441هـ الموافق 24 يوليو 2020م واس

شهدت منطقة جازان منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم أمطارا متقطعة من غزيرة إلى متوسطة ، شملت مدينة جيزان ومحافظات: الطوال وصامطة وأحد المسارحة والحُرّث والعارضة وأبوعريش وصبيا وفيفاء والعيدابي والداير بني مالك وهروب والرّيث وبيش ، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها .

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:41ت م

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