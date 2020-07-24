السعودية اليوم / أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أوغندا



كامبالا 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس

وأفادت في بيان اليوم أن حالة الوفاة لسيدة أوغندية (33 سنة) تم نقلها للمستشفى مصابة بالتهاب رئوي حاد، وظهور أعراض الفيروس عليها، مشيرة إلى أنه تم وضع 30 شخصًا من المخالطين لها في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني, قد حذر مواطنيه من الاستهانة بخطر

وخففت اوغندا من قيود الإغلاق على الرغم من أن المدارس وأماكن العبادة لا تزال مغلقة وما زالت التجمعات العامة محظورة .

// انتهى //

19:39ت م

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كامبالا 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأوغندية، تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأفادت في بيان اليوم أن حالة الوفاة لسيدة أوغندية (33 سنة) تم نقلها للمستشفى مصابة بالتهاب رئوي حاد، وظهور أعراض الفيروس عليها، مشيرة إلى أنه تم وضع 30 شخصًا من المخالطين لها في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني, قد حذر مواطنيه من الاستهانة بخطر فيروس كورونا المستجد ، عادًا الجائحة التي تضرب العالم أحد أكبر التحديات التي تواجه الجنس البشري.وخففت اوغندا من قيود الإغلاق على الرغم من أن المدارس وأماكن العبادة لا تزال مغلقة وما زالت التجمعات العامة محظورة .// انتهى //19:39ت م0128

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