السعودية اليوم / وزارة الأوقاف المغربية تعلن أن الاحتراز من عدوى وباء كورونا لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى



الرباط 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية اليوم أن الاحتراز من عدوى وباء

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أنه لا يُسمح بإقامة صلاة عيد الاضحى، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطا فيها.

// انتهى //

19:31ت م

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الرباط 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية اليوم أن الاحتراز من عدوى وباء كورونا لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد.وأوضح بيان صادر عن الوزارة أنه لا يُسمح بإقامة صلاة عيد الاضحى، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطا فيها.// انتهى //19:31ت م0126

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