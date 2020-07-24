السعودية اليوم / تونس تسجل 19 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا



تونس 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة وافدة بفيروس

وأوضحت في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 999 تحليًلا مخبريًا، لافتًا إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1124 متعاف من هذا الوباء.

وتحدث البيان عن استقرار في عدد المتوفين عند 50 شخصًا.

// انتهى //

19:09ت م

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تونس 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1425 حالة مؤكدة في البلاد.وأوضحت في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 999 تحليًلا مخبريًا، لافتًا إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1124 متعاف من هذا الوباء.وتحدث البيان عن استقرار في عدد المتوفين عند 50 شخصًا.// انتهى //19:09ت م0124

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