

عمّان 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لـ11 أردنيا قادمين من الخارج، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة لطبيب يعمل في مستشفى حكومي، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1047 حالة.

// انتهى //

19:04ت م

0122



عمّان 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1146 إصابة.وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لـ11 أردنيا قادمين من الخارج، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة لطبيب يعمل في مستشفى حكومي، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1047 حالة.// انتهى //19:04ت م0122

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.