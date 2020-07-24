جريمة قتل مروعة بـ الجزائر.. شرطي يقتل زوجته ووالديها وأخاها

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهدت الجزائر، اليوم الجمعة، جريمة مروعة بطلها أحد أفراد الشرطة، بعد قيامه بقتل زوجته وثلاثة من أقاربها.

وفي التفاصيل: أقدم شرطي جزائري، اليوم الجمعة، على قتل زوجته ووالدها ووالدتها وأخيها، مستخدمًا مسدسه، فيما قالت وسائل إعلام محلية: إن سبب الجريمة المروعة يعود لخلافات عائلية.

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ونشرت المديرية الجزائرية للأمن الوطني بيانًا على “فيسبوك” قالت فيه: إن “شرطيًّا يعمل بأمن ولاية عنابة تنقل على الساعة 08:45 دقيقة صباحًا إلى مدينة المسيلة، أين يتواجد مقر سكن عائلة زوجته، والتي كانت الزوجة قد تنقلت إليه بعد خلاف عائلي”.

وأشار البيان إلى أن “الشرطي أقدم في مسكن والدي الزوجة، وفي ظروف لم يتم تحديدها بعد، على استخدام سلاحه الوظيفي، مصيبًا في عين المكان زوجته وأخاها، بالإضافة إلى والديها، إصابات مميتة، ليسلم نفسه بعد ذلك إلى مصالح أمن الولاية”.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن “التحقيق المفتوح حاليًّا من قبل النيابة المختصة إقليميًّا سيحدد الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذه المأساة”.

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