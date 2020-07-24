الطالب المتعاني ضمن قائمة العشر الأوائل في مقياس موهبة

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الليث

حل الطالب الموهوب مالك بن سالم المتعاني، من مدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بربوع العين بإدارة التعليم بمحافظة الليث، ضمن قائمة الطلاب العشر الأوائل الموهوبين في مقياس موهبة على مستوى المملكة العربية السعودية.

وجاء اختيار الطالب “المتعاني” بسبب تميزه في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة (المستوى الأول) في إطار تنفيذ المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين والذي تقيمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، مما يدل على قدراته العقلية العالية، ومواهبه المتعددة، وتفوقه الدراسي.

ووصف الطالب مالك بن سالم المتعاني حصوله على هذا الإنجاز بالحدث الأبرز في مسيرة حياته، مؤكدًا بأنه فخور بهذه المشاركة، لتطلعه إلى اكتساب المزيد من المعارف والعلوم والخبرات والتجارب والإنجازات.

وقال: أحمد الله- عز وجل- الذي وفقني ويسر لي، مؤكدًا استفادته مما قدم له وزملائه من برامج وورش تدريبية وعلمية ساعدته على صقل وتنمية مواهبه وقدراته، وسعيه الحثيث إلى تحقيق أهدافه المستقبلية التي يطمح في الوصول إليها بكل جد واجتهاد ومثابرة، للإسهام مستقبلًا في بناء ورفعة الوطن بمشيئة الله تعالى، مشيدًا بدور أسرته ومتابعة منسق الموهوبين بمدرسته.

فيما عبر ولي أمره الأستاذ سالم بن محسن المتعاني، عن بالغ فخره وسروره وسعادته الغامرة بما حققه الابن مالك من إنجاز على مستوى الوطن، مقدمًا شكره وتقديره وعرفانه للمسؤولين كافة في مؤسسة موهبة، وإدارة التعليم بمحافظة الليث، ومدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية، لاهتمامهم برعاية مواهب أبناء الوطن، والسعي لتقديم برامج نوعية للاستثمار الأمثل لقدراتهم ومواهبهم ومؤهلاتهم، مقدمًا شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز لابنه.

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بدوره أشاد منسق الموهوبين بالمدرسة الأستاذ مناع الكديسي بما حققه الطالب، مؤكدًا بأنه بجانب تفوقه العقلي متميز دراسيًّا، ومثّل المدرسة خير تمثيل في كثير من المسابقات والبرامج والأنشطة الطلابية.

وقال: إن هذا الإنجاز جاء بعد توفيق الله عز وجل ثم بتكاتف جميع منسوبي المدرسة، والإعداد الجيد للمشاركة في المقياس بالتعاون مع مركز الموهوبين بمحافظة أضم وعقد العديد من الورش والدورات التدريبية والعلمية للطلبة الذين تم تسجيلهم في المقياس.

وهنأ مدير مدرسة صلاح الدين الأيوبي الأستاذ غبيش بن طامي المتعاني الطالب وأسرته على هذا الإنجاز المشرف مثمنًا الجهود المبذولة من أسرة الطالب في متابعة ابنهم والحرص على تجسيد الشراكة التربوية مع المدرسة فيما يعود على ابنهم بالنفع والفائدة.

بدوره زف مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، التهاني والتبريكات باسم كافة منسوبي التعليم للطالب وأسرته على تحقيق هذا الإنجاز النوعي، الذي جاء تتويجًا لجهود الأسرة والمدرسة ومكتب التعليم بربوع العين وقسم الموهوبين بالإدارة، مؤكدًا أن إدارة التعليم ومدارسها تزخر بالمواهب التي يجب أن تأخذ فرصتها في الإبداع والتألق، والقادرة على تمثيل الإدارة في المحافل المحلية والدولية كافة.

وأشاد الحازمي ببرامج وزارة التعليم ومؤسسة موهبة والتي ساهمت في الكشف عن الموهوبين، وكرست في عقول الأجيال حب المعرفة والعلوم والابتكار، في زمن تعيش فيه بلادنا نهضة تنموية شاملة، يسعى فيها الجميع إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين- يحفظهما الله- 2030، من خلال رعاية جوانب الإبداع والابتكار لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.

من جانب آخر تلقّى مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، اتصالًا هاتفيًّا من نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي بموهبة الدكتور نزيه العثماني، مباركًا حصول الطالب مالك بن سالم المتعاني ضمن قائمة الطلاب العشر الأوائل في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة (المستوى الأول) على مستوى المملكة، مقدّمًا تهانيه لأسرة الطالب ومدرسته ومعلميه، فيما قدم الحازمي شكره وتقديره لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع على تواصلهم ورعايتهم لموهوبي وموهوبات الوطن.

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