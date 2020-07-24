356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في عسير

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

بلغت حالات كورونا النشطة في عسير 3412 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 13841 حالة والوفيات 42 حالة.

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وأوضحت وزارة الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة سجلت في محافظة خميس مشيط بواقع 35 إصابة، ومدينة أبها 40 إصابة، ومحافظة أحد رفيدة 37 إصابة، ومحافظة محايل عسير 16 إصابة، ومركز المضة 6 إصابات ومركز بللسمر 11 إصابة، والنماص 6 إصابات ورجال ألمع 18 إصابة وسراة عبيدة 19 إصابة، وبارق 12 إصابة، والمجاردة 15 إصابة , والبرك 9 إصابات والحرجة إصابتين, والفرشة إصابة واحدة وفي تثليث 11 إصابة، وتنومة 13 إصابة والقحمة 3 إصابات، والبشائر 10 إصابات، ووادي بن هشبل 27 إصابة، وسبت العلاية 39 إصابة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 2241 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 37 حالة وفاة؛ وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى 262,772 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 215,731 حالة، وإجمالي الوفيات 2672 حالة.