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أمين عسير يتفقد مسلخ خميس مشيط ويعلق على غياب الحراسات
في زيارة مفاجئة بتكليف أمير المنطقة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
بتوجيه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مسلخ محافظة خميس مشيط في زيارة مفاجئة؛ وذلك للتأكد من جاهزية المسلخ لاستقبال الأضاحي خلال الأيام القادمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وخلال الجولة تفقد الدكتور وليد الحميدي جاهزية المسلخ وفق الاستعدادات والتجهيزات والإمكانات البشرية والتشغيلية المخطط لها.
وتابع الدكتور وليد الحميدي خلال جولته آلية تنظيم عمليات الذبح والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالعمل وفق الطاقات الاستيعابية وتهيئة الساحات الخارجية للمسلخ، وتوفير مواقف للسيارات، وتنظيم عملية إنزال الأضاحي، وتسهيل انسياب الحركة المرورية، وتوفير كافة الخدمات لأصحاب الأضاحي في المسلخ خلال فترة انتظارهم وفقًا للخطط التشغيلية المعدة مسبقًا، والتي تتضمن تمكينهم من متابعة عملية ذبح أضاحيهم داخل صالات الذبح والتقطيع واعتماد آليات استلام وتسليم الذبائح لضمان عدم الازدحام وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير المستمر للمسلخ.
وشملت الجولة الاطلاع على طرق التخلص من المخلفات والنفايات الناتجة عن عملية ذبح الأضاحي حفاظًا على سلامة وصحة البيئة.
فيما أبدى الحميدي انزعاجه بسبب غياب الحراسات الأمنية عن المسلخ وتم توجيه المشغل بتلك الملاحظة لمعالجتها على الفور، ونوه الحميدي بأن البلدية ستتابع معالجة الملاحظات وستطبق المخالفات النظامية بحق المشغل.
وشدد على أن بلدية المحافظة ستكثف حملاتها الرقابية على المسلخ للتأكد من معالجة كافة الملاحظات المرصودة والالتزام بالإجراءات المعمول بها، مبينًا بأن تلك الزيارة تأتي بناء على توجيهات أمير المنطقة وبمتابعه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل حرصا منهم على سلامة المواطنين والمقيمين.
الجدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير ستطلق خلال الساعات القادمة تطبيقًا ذكيًّا للحجز المواعيد في كافة المسالخ في مدن ومحافظات المنطقة وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على المستفيدين ولضمان التنظيم المسبق لاستقبال الأضاحي وسط الإقبال الشديد التي تشهده المسالخ فترة أيام العيد، هذا وتعد أمانة المنطقة من أولى الأمانات في المملكة التي ستطلق تطبيقًا ذكيًّا لحجز المواعيد في مسالخها.
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