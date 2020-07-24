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وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، معارضي مشاريع لقاحات فيروس كورونا المستجد بـ"المجانين"، وتوقع أن تتجاوز بريطانيا أزمة وباء كوفيد-19، في منتصف العام القادم.
وقال "جونسون"، أمام عدد من الممرضين في مستشفى "جي بي" الجراحي بلندن: معارضو اللقاحات "مجانين".
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عزمها التوسع في برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا الشتوية.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، أضاف رئيس الوزراء البريطاني: "مع استمرار الدولة في محاربة فيروس كورونا، نعتقد أنه من الممكن تخطي جائحة كورونا في منتصف السنة القادمة".
وأردف، في حديثه بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتولي منصب رئاسة الوزراء: "ينبغي أن أكون صريحًا. ما زلت أعتقد أن أمامنا أوقات صعبة في إبقاء الفيروس تحت السيطرة".
وتابع: "أيام صعبة قادمة على الاقتصاد؛ إلا أنني لا أشك في قدرة البلاد على تخطي الأزمة والعودة على نحو أقوى من السابق"؛ مؤكدًا أن بقاء قواعد التباعد الاجتماعي مرهون بقدرة بريطانيا على التحكم بتفشي الفيروس.
وكان المسؤول البريطاني قد قال، أمس الخميس، لوسائل إعلام بريطانية، إنه يتعين على الناس مواصلة الحذر تجاه تهديد فيروس كورونا عند اقتراب فصل الشتاء؛ مشيرًا إلى "أنها ليست نهاية القصة، ويتعين أن نكون حذرين للغاية مع اقتراب الشهور الأكثر برودة".
لم تنتهِ قصة الجائحة.. "جونسون": هؤلاء مجانين.. أمامنا أوقات صعبة!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-24
وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، معارضي مشاريع لقاحات فيروس كورونا المستجد بـ"المجانين"، وتوقع أن تتجاوز بريطانيا أزمة وباء كوفيد-19، في منتصف العام القادم.
وقال "جونسون"، أمام عدد من الممرضين في مستشفى "جي بي" الجراحي بلندن: معارضو اللقاحات "مجانين".
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عزمها التوسع في برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا الشتوية.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، أضاف رئيس الوزراء البريطاني: "مع استمرار الدولة في محاربة فيروس كورونا، نعتقد أنه من الممكن تخطي جائحة كورونا في منتصف السنة القادمة".
وأردف، في حديثه بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتولي منصب رئاسة الوزراء: "ينبغي أن أكون صريحًا. ما زلت أعتقد أن أمامنا أوقات صعبة في إبقاء الفيروس تحت السيطرة".
وتابع: "أيام صعبة قادمة على الاقتصاد؛ إلا أنني لا أشك في قدرة البلاد على تخطي الأزمة والعودة على نحو أقوى من السابق"؛ مؤكدًا أن بقاء قواعد التباعد الاجتماعي مرهون بقدرة بريطانيا على التحكم بتفشي الفيروس.
وكان المسؤول البريطاني قد قال، أمس الخميس، لوسائل إعلام بريطانية، إنه يتعين على الناس مواصلة الحذر تجاه تهديد فيروس كورونا عند اقتراب فصل الشتاء؛ مشيرًا إلى "أنها ليست نهاية القصة، ويتعين أن نكون حذرين للغاية مع اقتراب الشهور الأكثر برودة".
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
06:39 PM
اعتقد أنه بالإمكان تخطي "كورونا" منتصف السنة القادمة مع استمرار محاربتها
وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، معارضي مشاريع لقاحات فيروس كورونا المستجد بـ"المجانين"، وتوقع أن تتجاوز بريطانيا أزمة وباء كوفيد-19، في منتصف العام القادم.
وقال "جونسون"، أمام عدد من الممرضين في مستشفى "جي بي" الجراحي بلندن: معارضو اللقاحات "مجانين".
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عزمها التوسع في برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا الشتوية.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، أضاف رئيس الوزراء البريطاني: "مع استمرار الدولة في محاربة فيروس كورونا، نعتقد أنه من الممكن تخطي جائحة كورونا في منتصف السنة القادمة".
وأردف، في حديثه بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتولي منصب رئاسة الوزراء: "ينبغي أن أكون صريحًا. ما زلت أعتقد أن أمامنا أوقات صعبة في إبقاء الفيروس تحت السيطرة".
وتابع: "أيام صعبة قادمة على الاقتصاد؛ إلا أنني لا أشك في قدرة البلاد على تخطي الأزمة والعودة على نحو أقوى من السابق"؛ مؤكدًا أن بقاء قواعد التباعد الاجتماعي مرهون بقدرة بريطانيا على التحكم بتفشي الفيروس.
وكان المسؤول البريطاني قد قال، أمس الخميس، لوسائل إعلام بريطانية، إنه يتعين على الناس مواصلة الحذر تجاه تهديد فيروس كورونا عند اقتراب فصل الشتاء؛ مشيرًا إلى "أنها ليست نهاية القصة، ويتعين أن نكون حذرين للغاية مع اقتراب الشهور الأكثر برودة".
، لم تنتهِ قصة الجائحة.. "جونسون": هؤلاء مجانين.. أمامنا أوقات صعبة! ،
المصدر : الخليج 365
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