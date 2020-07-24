، الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على الحوثي لكشف إصابات كورونا ،

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دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، من أجل التعامل بمسؤولية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها؛ لما فيه مصلحة جميع اليمنيين.
وقال وزير الصحة العامة والسكان بالحكومة، ناصر باعوم: حكومة بلاده تعاملت بوضوح وشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة والوفيات بوباء كورونا؛ فيما تستمر مليشيا الحوثي بالتعنت وإخفاء عدد الإصابات بالفيروس في مناطق سيطرتها.
وشدد، لدى لقائه نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت أمس، على تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي في اليمن حتى يتسنى له تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مختلف المحافظات.
واستعرض "باعوم"، الإجراءات والجهود التي بذلتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال: الحكومة سخّرت كل الإمكانيات المتاحة لمجابهة هذا الوباء، وقامت بالتنسيق مع المانحين لتقديم الدعم والمساعدات والمستلزمات للقطاع الصحي.
من جانبه، عبّر نائب سفير البريطاني، عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مجابهة فيروس كورونا، وأكد استمرار دعم بلاده لها وللشعب اليمني في المجالات كافة.
الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على الحوثي لكشف إصابات كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-24
دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، من أجل التعامل بمسؤولية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها؛ لما فيه مصلحة جميع اليمنيين.
وقال وزير الصحة العامة والسكان بالحكومة، ناصر باعوم: حكومة بلاده تعاملت بوضوح وشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة والوفيات بوباء كورونا؛ فيما تستمر مليشيا الحوثي بالتعنت وإخفاء عدد الإصابات بالفيروس في مناطق سيطرتها.
وشدد، لدى لقائه نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت أمس، على تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي في اليمن حتى يتسنى له تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مختلف المحافظات.
واستعرض "باعوم"، الإجراءات والجهود التي بذلتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال: الحكومة سخّرت كل الإمكانيات المتاحة لمجابهة هذا الوباء، وقامت بالتنسيق مع المانحين لتقديم الدعم والمساعدات والمستلزمات للقطاع الصحي.
من جانبه، عبّر نائب سفير البريطاني، عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مجابهة فيروس كورونا، وأكد استمرار دعم بلاده لها وللشعب اليمني في المجالات كافة.
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
06:08 PM
خلال لقاء بين وزير الصحة العامة والسكان ناصر باعوم والسفير البريطاني
دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، من أجل التعامل بمسؤولية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها؛ لما فيه مصلحة جميع اليمنيين.
وقال وزير الصحة العامة والسكان بالحكومة، ناصر باعوم: حكومة بلاده تعاملت بوضوح وشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة والوفيات بوباء كورونا؛ فيما تستمر مليشيا الحوثي بالتعنت وإخفاء عدد الإصابات بالفيروس في مناطق سيطرتها.
وشدد، لدى لقائه نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت أمس، على تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي في اليمن حتى يتسنى له تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مختلف المحافظات.
واستعرض "باعوم"، الإجراءات والجهود التي بذلتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال: الحكومة سخّرت كل الإمكانيات المتاحة لمجابهة هذا الوباء، وقامت بالتنسيق مع المانحين لتقديم الدعم والمساعدات والمستلزمات للقطاع الصحي.
من جانبه، عبّر نائب سفير البريطاني، عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مجابهة فيروس كورونا، وأكد استمرار دعم بلاده لها وللشعب اليمني في المجالات كافة.
، الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على الحوثي لكشف إصابات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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