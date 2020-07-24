، أمين عسير يتفقد مسلخ خميس مشيط في زيارة مفاجئة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتفقد الاستعدادات قبل موسم عيد الأضحى المبارك

بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد والحميدي، مسلخ محافظة خميس مشيط، في زيارة مفاجئة؛ وذلك للتأكد من جاهزية المسلخ لاستقبال الأضاحي خلال الأيام القادمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور وليد الحميدي، جاهزية المسلخ وفق الاستعدادات والتجهيزات والإمكانات البشرية والتشغيلية المخطط لها.

وتابع "الحميدي"، خلال جولته، آلية تنظيم عمليات الذبح والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالعمل وفق الطاقات الاستيعابية، وتهيئة الساحات الخارجية للمسلخ، وتوفير مواقف للسيارات، وتنظيم عملية إنزال الأضاحي، وتسهيل انسياب الحركة المرورية، وتوفير كافة الخدمات لأصحاب الأضاحي في المسلخ خلال فترة انتظارهم وفقاً للخطط التشغيلية المعدة مسبقاً، والتي تتضمن تمكينهم من متابعة عملية ذبح أضاحيهم داخل صالات الذبح والتقطيع واعتماد آليات استلام وتسليم الذبائح؛ لضمان عدم الازدحام وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير المستمر للمسلخ .



بينما شملت الجولة الاطلاع على طرق التخلص من المخلفات والنفايات الناتجة عن عملية ذبح الأضاحي حفاظاً على سلامة وصحة البيئة.



فيما أبدى "الحميدي" انزعاجه بسبب غياب الحراسات الأمنية عن المسلخ. وتم توجيه المشغل بتلك الملاحظة لمعالجتها على الفور، منوهًا إلى أن البلدية ستتابع معالجة الملاحظات وستطبق المخالفات النظامية بحق المشغل.



وشدد على أن بلدية المحافظة ستكثف حملاتها الرقابية على المسلخ؛ للتأكد من معالجة كافة الملاحظات المرصودة والالتزام بالإجراءات المعمول بها، مبينًا أن تلك الزيارة تأتي بناء على توجيهات أمير المنطقة وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل؛ حرصًا منهم على سلامة المواطنين والمقيمين.



الجدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير ستطلق خلال الساعات القادمة تطبيقًا ذكيًّا للحجز المواعيد في كافة المسالخ في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على المستفيدين ولضمان التنظيم المسبق لاستقبال الأضاحي وسط الإقبال الشديد الذي تشهده المسالخ فترة أيام العيد، كما تعد أمانة المنطقة من أولى الأمانات في المملكة التي ستطلق تطبيقًا ذكيًّا لحجز المواعيد في مسالخها.

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