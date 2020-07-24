محمد بن مسعود - الدمام - منها الإنجليزية والأوردية والفرنسية والإندونيسية والفارسية أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن خطبة يوم عرفة ستتم ترجمتها إلى ١٠ لغات. وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها الرسمي "بتويتر": "اللغات التي ستتم ترجمة خطبة عرفة بها لهذا العام ١٤٤١ هي: الإنجليزية، الأوردية، الفرنسية، الإندونيسية، الفارسية، الروسية، الصينية، الهوساوية، التركية، البنغالية". 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 06:18 PM Advertisements منها الإنجليزية والأوردية والفرنسية والإندونيسية والفارسية "شؤون الحرمين": "خطبة عرفة" هذا العام بـ10 لغات "شؤون الحرمين": "خطبة عرفة" هذا العام بـ10 لغات أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن خطبة يوم عرفة ستتم ترجمتها إلى ١٠ لغات. وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها الرسمي "بتويتر": "اللغات التي ستتم ترجمة خطبة عرفة بها لهذا العام ١٤٤١ هي: الإنجليزية، الأوردية، الفرنسية، الإندونيسية، الفارسية، الروسية، الصينية، الهوساوية، التركية، البنغالية". الكلمات المفتاحية ، "شؤون الحرمين": "خطبة عرفة" هذا العام بـ10 لغات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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