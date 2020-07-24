السعودية | الشؤون الإسلامية تنهي فحص أول دفعة من مقدمي الخدمات بمنطقة المشاعر للاطمئنان على سلامتهم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تنهي فحص أول دفعة من مقدمي الخدمات بمنطقة المشاعر للاطمئنان على سلامتهم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم، عمل مسحات فيروس كورونا( PCR) لأول دفعة من العمالة المعنيين لتقديم الخدمة بمسجد المشعر الحرام للاطمئنان على سلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج .

وأوضحت الوزارة أن فحص جميع مقدمي الخدمة والموظفين المباشرين لتقديم الخدمات للحجاج في المشاعر يتم فحصهم والتأكد من سلامتهم من مرض كوفيد 19 وذلك من قبل وزارة الصحة متمثلة في مديرية الشؤوون الصحية بمنطقة مكة المكرمة. وتحرص وزارة الصحة أن يكون تنفيذ الخطة المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن خلال هذا الموسم.

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