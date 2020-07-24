7 أضرار مثبتة لتناول الكثير من السكر

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يضاف السكر بشكل ما إلى كل طعام معلب تشتريه، ومن المحتمل أنك تتناول الكثير منه دون أن تعرف، إليك أبرز الأضرار المثبتة عند تناوله بكثرة، بحسب موقع Daily Health Post.

1- الرغبة الشديدة في تناول السكر والكربوهيدرات:

السكر يسبب الإدمان، وهو يحفز إنتاج الدوبامين، هرمون المتعة، وكلما تناولت طعامًا يشمل في مكوناته السكر، كلما أردت تناول المزيد حتى لو لم تكن جائعًا.

2- نقص الطاقة والتعب:

تمنع الزيادة الطفيفة من السكر والجلوكوز انتقال الإشارات العصبية إلى الأوركسين Orexins، المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ، وهو ما يؤدي إلى حالة الشعور بالنوم.

3- زيادة الوزن:

استهلاك السكر الزائد يجعلك سمينًا، حيث إن الجسم يحرق السكر أولًا للحصول على الطاقة، وما لا يمكن استخدامه على الفور، يتم تخزينه حين الحاجة إليه على هيئة دهون.

4- الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا:

كثرة تناول السكر تضعف الجهاز المناعي؛ وذلك لأن الجلوكوز يقلل من نشاط خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن قتل مسببات الأمراض مثل الفيروسات؛ ولذلك فإن تناول الكثير من السكر يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأي نوع من العدوى.

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5- انخفاض وظائف المخ:

وجدت دراسة نشرت في مجلة Neuroscience أن الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالدهون المشبعة والسكر المكرر، شهدت انخفاضًا في وظائف المخ في شهرين فقط؛ وذلك لأن الكميات العالية من السكر تؤثر على البروتينات والناقلات العصبية في الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة، باختصار فإن السكر يجعلك أكثر غباءً.

6- المشاكل الجلدية:

الكولاجين هو أكثر البروتينات انتشارًا في الجسم وهو مسؤول عن مرونة الجلد، وكثرة تناول السكر تجعل خلايا الكولاجين أقل حركة وبالتالي تسبب تصلب الأنسجة، مما يفقد الجلد مرونته.

بالإضافة إلى ذلك، يسبب السكر التهاب الخلايا، وظهور حب الشباب، واعتلال الأعصاب، مما يسبب وخزًا وألمًا في القدمين.

7- يعزز من الإصابة بالسرطان:

بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب الالتهاب وزيادة إنتاج الإنسولين في تكاثر الخلايا بشكل غير طبيعي وسريع، مما يسبب السرطان، كما أن الخلايا السرطانية تعيش على السكر وتستهلكه كوقود.

ويُذكر أن التقديرات تشير إلى أن 30 إلى 40% من نفقات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة تذهب نحو علاج الأمراض المرتبطة بالسكر.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول أقل من 30 جرامًا في اليوم من السكر، وهو ما يوازي 100 سعرة حرارية للنساء، و45 جرامًا في اليوم أي نحو 150 سعرة حرارية للرجال.

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