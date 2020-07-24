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شكرا لقرائتكم المرور يعلن إغلاق طريق الهدا بالطائف حتى إشعار آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور يعلن إغلاق طريق الهدا بالطائف حتى إشعار آخر
بسبب هطول أمطار غزيرة
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت إدارة مرور محافظة الطائف، مساء اليوم الجمعة، إغلاق طريق الهدا، نظرًا لشدة الأمطار في محافظة الطائف.
وأعلنت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اليوم، أنه نظرًا لشدة الأمطار في منطقة الطائف، تم إغلاق طريق الهدا لسلامتكم وذلك حتى إشعار آخر.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .
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