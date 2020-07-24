واشنطن: إغلاق قنصلية الصين في هيوستن رسالة لبكين

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن إغلاق قنصلية الصين في هيوستن، تعد رسالة لبكين لوقف تجسسها الاقتصادي- على حد وصفها.

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جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته “العربية” قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت الولايات المتحدة، طلبت من الصين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن بولاية تكساس بحلول اليوم الجمعة- وهي خطوة وصفتها بكين بأنها تشكل “استفزازًا سياسيًّا”.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن 60% من سرقة المعلومات التجارية لها علاقة بشركات صينية، مشيرًا إلى أن الصين تجاوزت الحدود في مسألة التجسس في القنصليات.

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