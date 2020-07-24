5 مميزات غير معروفة مفيدة لمستخدمي WhatsApp

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يستخدم تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، ومع ذلك فإن هناك بعض المميزات والخصائص غير معروفة للجميع، وهي لا تغير من طريقتك في استخدام التطبيق فحسب بل أيضًا تجعلك أكثر إنتاجية.

1- تنسيق الرسالة:

ومن أبرز هذه المميزات بحسب ما عرض موقع hindustan times، هو ميزة تنسيق الرسالة، وهي مهمة في بعض الأحيان، خاصة عندما تكتب رسالة طويلة وتحتاج فيها إلى تسليط الضوء على شيء ما.

100 خيار مختلف لتغيير شكل حروف الدردشة عبر WhatsApp

2- تخصيص الإشعارات:

نظرًا لأن أغلب الأشخاص باتوا يعملون من المنزل في ظل جائحة فيروس كورونا، فمن الطبيعي الحصول على المزيد من التنبيهات، ويمكنك استخدام ميزة الإشعارات المخصصة لتجنب الحصول على التنبيهات غير الهامة، والتركيز فقط على جهات الاتصال الضرورية، وذلك من خلال الضغط على أيقونة خيارات إضافية > الإعدادات > الإشعارات.

ويمكنك تغيير الإشعارات للرسائل والمجموعات والمكالمات من خلال اختيار: تغيير وضع صوت المراسلات، نغمة رنين الإشعارات، ومدة الاهتزاز.

3- تثبيت المحادثات الأكثر أهمية:

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رغم أهميتها، لا يدرك البعض بوجود هذه الميزة الموجودة منذ فترة طويلة، ففي العادة، أثناء الدردشة مع إحدى جهات الاتصال، يتحرك الأشخاص المهمون إلى الأسفل، مما يعرضك لتجاهل رسالة مهمة.

وتتيح ميزة تثبيت المحادثات توفير وقتك، مع سهولة الوصول بسهولة إلى جهات الاتصال المهمة.

4- إدارة مساحة التخزين:

من الممكن الحفاظ على مساحة التخزين من خلال حذف الصور ومقاطع الفيديو والملفات وصور والدردشات النصية غير المرغوب فيها من الدردشات، وذلك عن طريق التنقل عبر خيار الإعدادات وحذف البيانات لكل محادثة في قسم البيانات والتخزين.

ويعرض تطبيق WhatsApp جميع المحادثات بشكل مرتب من الأعلى إلى الأسفل حسب حجم المحادثة، انقر على المحادثة المختارة، ثم اختر إخلاء المساحة Free Up Space.

5- عدم حفظ الملفات بشكل افتراضي:

في حالة رغبتك في الحفاظ على مساحة التخزين في هاتفك، يمكنك تعطيل خيار التنزيل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو على واتساب وذلك من خلال الضغط على إعداد واختيار تخزين البيانات والذاكرة ثم التنزيل التلقائي للوسائط.

وعند ذلك ستجد 3 اختيارات وهي: استخدام بيانات الهاتف، عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، عند التجوال.

انقر على كل واحدة منها وقم بتعطيل التنزيلات التلقائية.

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