جازان تسجل 123 حالة كورونا جديدة وتعافي 82

2020-07-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 41 إصابة، وأبو عريش 24 إصابة، وصبيا 18 إصابة، وبيش 16 إصابة، والموسم 7 إصابات، والعيدابي 5 إصابات، وضمد 3 إصابات، وأحد المسارحة إصابتين، والدائر إصابتين، والطوال إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من صامطة، والدرب، وفيفاء، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 82 حالات شفاء، بينما تم تسجيل حالتين وفاة في جازان.

Advertisements

إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 4976 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 3656 حالة، وبلغ عدد الوفيات 57 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1263 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 262772 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 215731 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2672 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 44369 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2143 حالة.

المزيد

جديد الأخبار